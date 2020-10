Bombeiros de Guimarães resgatam gato de torre de alta tensão

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães resgataram, este domingo à tarde, um gato de uma torre de alta tensão, a cerca de 30 metros de altura, em Selho S. Lourenço. O alerta foi dado às 14h40.



Dois operacionais, com recurso a uma autoescada, salvaram o animal e entregaram-no ao dono. O momento foi partilhado pela corporação na sua rede social Facebook, com fotos e com a frase "Por muitos anos de experiência que um bombeiro tenha, há momentos que consideramos únicos, pela singularidade, pelo perigo e risco do ato em si. Resgatar um animal, numa torre de alta tensão, que se encontra a 30 metros de altura, é sempre motivo de registo".





O resgate foi feito no dia em que se comemora o Dia Mundial do Animal.Na última semana, aquela corporação já resgatou quatro gatos, um dos quais tinha subido ao topo de uma palmeira com 15 metros.