Bombeiros de Leiria consideram que se fez justiça no julgamento dos incêndios Pedrógão Grande

O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria considerou esta terça-feira que se fez justiça no processo para determinar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, com a absolvição do comandante dos Bombeiros Voluntários daquele município.

"Uma satisfação total, porque que se fez justiça neste processo e não seria de esperar outra coisa", frisou Rui Rocha à agência Lusa, salientando que a absolvição de todos os arguidos "era a sua expectativa".

Augusto Arnaut, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, era um dos 11 arguidos julgados no processo para determinar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017, que foram hoje absolvidos pelo Tribunal Judicial de Leiria.