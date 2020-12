Bombeiros de Matosinhos resgatam cadela de poço com seis metros de profundidade

Os Bombeiros de Matosinhos Leça resgataram, na tarde desta quinta-feira, uma cadela que estava no fundo de um poço com seis metros, onde tinha caído acidentalmente, na rua da Rosas, em Perafita.



O alerta foi dado às 15h00. A "Xica" estava desaparecida desde a manhã desta quinta-feira. A operação decorreu durante algum tempo, tendo sido criada uma linha de salvamento e outra de segurança. Depois de retirada do buraco, a cadela foi avaliada e não tinha qualquer ferimento. Estava apenas assustada.





O momento do resgate foi registado pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e publicado na página do Facebook da corporação.Para além dos bombeiros, no local estiveram ainda militares da GNR e uma equipa da Proteção Civil da Câmara Municipal que tapou o poço.