Dois antigos bombeiros de Odemira foram acusados do furto de um cartão de crédito de um doente que levaram para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. Evitaram o julgamento depois de terem chegado a acordo com o ofendido.O crime ocorreu em março de 2019 e fizeram nove levantamentos, num total de 1500 euros. O idoso apresentou queixa e no decurso do debate instrutório, que decorreu no dia 3 de dezembro, as duas partes chegaram a um acordo e foi retirada a queixa.