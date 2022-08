Bombeiros de Ponta Delgada com nova ambulância e autotanque

O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) tem em curso a aquisição de um veículo pesado autotanque e de uma ambulância para os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, anunciou esta segunda-feira o executivo regional.

Em nota de imprensa, a Secretaria da Saúde e Desporto, liderada por Clélio Meneses, indica que "está em curso o procedimento para aquisição de uma ambulância e de um veículo pesado autotanque, destinados à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada".

"O esforço do Governo vai permitir também que em breve esta associação possa dispor de uma ambulância e um autotanque, e os procedimentos para a aquisição de ambas as viaturas estão a decorrer", avançou o governante, citado no comunicado.

Segundo Clélio Meneses, o executivo açoriano "estará sempre disponível para apoiar" os bombeiros da região "na proporção das disponibilidades orçamentais".

O secretário regional destacou ainda que, durante este ano, o Governo açoriano "promoveu o aumento dos apoios às Associações de Bombeiros Voluntários na comparticipação da compra de combustível e do transporte de doentes não urgentes".

Em 06 abril, o deputado do Chega/Açores, José Pacheco, revelou que "acabou" o apoio do partido ao Governo Regional, avançando que pretende reprovar o próximo Orçamento da região (que vai ser discutido no final do ano), porque "continua sem ter eco das propostas" apresentadas para viabilizar o Orçamento Regional de 2022, como o caso das viaturas para as corporações de bombeiros.

O Governo dos Açores depende do apoio parlamentar dos partidos que integram o executivo, do Chega, da IL e do deputado independente.