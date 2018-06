Bombeiros de Ponte de Lima garantem que gato está bem de saúde

Os Bombeiros de Ponte de Lima reagiram esta quinta-feira em comunicado à "onda de revolta e ataques" contra os mesmos devido ao resgate feito a um gato de uma árvore usando jactos de água. A instituição esclareceu o incidente, adiantou que a "manobra utilizada não teve o intuito de colocar o animal em perigo" e que este se encontra "em bom estado de saúde".

"Entendemos que as imagens divulgadas possam suscitar comentários menos agradáveis, afirmando com toda a certeza que não está, nem nunca esteve, em causa o profissionalismo e o trabalho nobre dos nossos bombeiros", pode ler-se no comunicado disponibilizado à imprensa.

A corporação de bombeiros adianta ainda que "o animal em causa foi socorrido e transportado para o quartel, tendo sido avaliado pelo veterinário" e que "foi entregue a uma cuidadora".

Lamentando os "ataques contra a instituição", os Bombeiros de Ponte de Lima afirmam que estão preocupados com "o estado de saúde do bombeiro visado pelos ataques mediáticos que têm vindo a público".