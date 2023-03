Bombeiros de Sacavém abrem portas aos jovens

O corpo de bombeiros de Sacavém, responsável pela maior área territorial no concelho de Loures, vai realizar a iniciativa ‘Bombeiro por um dia’.



A 18 e 25 de março, as portas da corporação vão estar abertas aos jovens, para acompanhamento da atividade operacional do corpo de bombeiros.

No vídeo promocional o comandante dos bombeiros de Sacavém, Armando Batista, explica aos interessados que vão poder andar nas viaturas do corpo de bombeiros, assistir às paradas com o comando e, sempre que possível, acompanhar ocorrências como incêndios urbanos ou situações de emergência médica, simuladas no quartel.

Para mais informações os interessados devem entrar em contacto com os bombeiros de Sacavém, através das redes sociais.