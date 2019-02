Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Salvaterra de Magos com contas penhoradas

Situação ocorre na sequência de um processo judicial que envolve o despedimento do anterior comandante.

Por J.N.P. | 08:43

As contas bancárias da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos (AHBVSM) estão penhoradas há vários dias, na sequência de um processo judicial que envolve o despedimento do anterior comandante da corporação, Paulo Dionísio.



Neste momento, esta situação impede a associação de fazer quaisquer movimentos com dinheiro, pelo que é a Câmara de Salvaterra de Magos que, para já, está a assumir as despesas com o gasóleo para as viaturas, para garantir a operacionalidade do corpo de bombeiros.



A situação foi confirmada ao CM pelo tesoureiro da AHBVSM, César Diogo, que acrescentou que a advogada da associação já entregou a contestação à penhora, aguardando-se agora por nova decisão judicial.