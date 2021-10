Os bombeiros de Samora Correia, no concelho de Benavente, resgataram esta tarde com vida um touro que tinha caído às águas do rio Almansor quando pastava num terreno.O alerta foi dado por populares e pescadores, que viram o animal, um touro manso ou cabresto, ser arrastado pelas águas ao longo de centenas de metros.Recorrendo à embarcação de um pescador, e com a ajuda do mesmo e de mais populares, os bombeiros conseguiram retirar o touro com vida.