Bombeiros de Santarém avançam com um mês em greve

Um grupo de operacionais da Companhia Sapadores de Santarém, afeto ao Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, iniciou esta quinta-fqira, às 19h00, uma greve que durará até 1 de maio. Exigem o pagamento da média dos salários durante as férias e do descanso compensatório do trabalho nos feriados.



Mesmo em greve aos serviços não essenciais, o sindicato garante que o socorro urgente à população não ficará comprometido. Já a câmara garante que "cumpre integralmente a legislação" e lamenta a posição destes elementos, por iniciarem uma greve a meio de um processo negocial.

