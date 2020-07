Bombeiros de Santo Tirso resgatam cão que caiu e ficou preso em poço

Os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso resgataram um cão que caiu a um poço, num terreno nas imediações do quartel, junto a um supermercado, na sexta-feira ao final do dia. O alerta foi dado por populares que se aperceberam que o animal estava em apuros.O salvamento foi registado e partilhado nas redes sociais, com agradecimentos aos bombeiros e à PSP, que não mediram esforços para retirar o cão do poço.O animal foi depois encaminhado para uma clínica onde lhe foram prestados cuidados. Está bem de saúde.