Bombeiros de Sines ajudam bebé Afonso a nascer em casa

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Sines ajudou um bebé a nascer em casa, na madrugada desta sexta-feira, em Sines.

Os bombeiros foram acionados pelas 04h45 e logo à chegada à casa da família na Zona Industrial Ligeira 2, a equipa percebeu que "já não havia condições para que a mãe fosse para o hospital sem realizar o parto" que realizaram no quarto da parturiente.

O parto foi muito rápido e quando a equipa médica da VMER do Hospital do Litoral Alentejano chegou, o bebé já estava deitado ao lado da mãe.

O parto decorreu sem qualquer problema e o pequeno Afonso e a mãe Telma, de 24 anos, depois de estabilizados e observados pelo médico da VMER, foram transportados de ambulância para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, a cerca de 100 quilómetros de distância.

Tanto a mãe como o bebé estão bem de saúde e devem ter alta nos próximos dias.

Os dois bombeiros, Sandra Sobral e Paulo Loução, mostraram-se "muito orgulhosos" pela realização do parto, que para ambos já não foi o primeiro.

Por falta de maternidade no Hospital do Litoral Alentejano, todos os partos dos concelhos de Sines, Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal são encaminhados para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.