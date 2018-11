Bombeiros de Sintra não vão integrar dispositivo de combate aos fogos em 2019

A medida vai fragilizar o dispositivo de combate em Lisboa.

Por Diogo Carreira | 20:05

O Corpos de Bombeiros do Município de Sintra, decidiram em plenário, não integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) em 2019. Esta decisão foi provocada pelas recentes medidas que o Governo prevê aplicar na restruturação da Proteção Civil em Portugal, que afetam o maior Agente de Proteção Civil, os Bombeiros.

Esta medida irá fragilizar o DECIR 2019, no Distrito de Lisboa em cerca de 15 equipas, ou seja em cerca de 20% dos meios do dispositivo no Distrito. Considerando que os Bombeiros do Concelho de Sintra, conseguem também constituir mais 3 Grupos de Reforço para fora do Distrito, num total de mais de 90 operacionais e 30 veículos, representa em média a perda de capacidade de resposta de 50% do Distrito.

No dia 28 de novembro às 20h30, os Bombeiros do Concelho de Sintra convidam os Órgãos de Comunicação Social, para uma conferência de imprensa, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sintra