Bombeiros de Vila Nova de Gaia em isolamento por suspeitas de coronavírus

Quinze bombeiros voluntários de Crestume, em Vila Nova de Gaia, estão esta quinta-feira isolados dentro do quartel devido a suspeitas de coronavírus.A filha de um dos bombeiros esteve recentemente na Suíça e quando regressou a Portugal, no início do mês, apresentava sintomas da Covid-19. O teste à jovem deu resultado positivo.A rapariga esteve em contacto com os bombeiros.Em atualização