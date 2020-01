Bombeiros de Vila Real de Santo António homenageiam operacionais falecidos em dia de aniversário

Os Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António celebraram esta quarta-feira 130 anos, com a realização de várias iniciativas.Durante a manhã, várias crianças foram conhecer o quartel e o trabalho diário dos operacionais."É importante que as crianças conheçam as nossas instalações, temos sentido cada vez mais a falta de voluntários e eles são necessários" disse aoNuno Pereira, comandante dos Bombeiros de Vila Real de Santo António.Ao meio-dia, foi colocada uma coroa de flores no cemitério, em homenagem aos bombeiros já falecidos, enquanto a sirene de alerta se ouvia na cidade.