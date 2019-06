Bombeiros defendem comandante acusado no caso dos incêndios de Pedrógão Grande

A Liga dos Bombeiros Portugueses questionou ontem os motivos que levaram o Ministério Público a acusar o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut, devido aos incêndios de 2017, que causaram a morte de 66 pessoas.Entre as várias questões, a Liga adianta que "a acusação é, de per si, um instrumento de vexame a todo um Povo procurando criar um ‘bode expiatório’; é perigosa porque absolutamente original; é indolente porque não reflete, com o cuidado, parcimónia e objetividade que deveria refletir, o conteúdo dos vários relatórios dados aos autos – limitando-se aos que interessam, na parte em que interessa".No texto assinado pelo presidente, Jaime Marta Soares, é ainda garantido que a acusação a Augusto Arnaut "é uma afrontosa forma de maquilhagem das fragilidades de um sistema politizado, mal pensado e mal estruturado, disperso e desorganizado". Augusto Arnaut é o único elemento da Proteção Civil entre os 10 arguidos do processo.