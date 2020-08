Bombeiros detetam incendiários na Sertã e Castro Daire

Elementos de duas corporações de bombeiros ajudaram a Polícia Judiciária a deter dois homens suspeitos de fogo posto, na Sertã e em Castro Daire.





Os bombeiros da Sertã integravam o dispositivo de prevenção que permaneceu no terreno após o grande incêndio de Oleiros. Quando se aproximavam da ignição, depararam com o suspeito, de 64 anos e com antecedentes, a abandonar o local.