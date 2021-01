Bombeiros devolvem carteira com 1200 euros a mulher que a perdeu em Viana do Castelo

Vítor Silva e Hugo Viana, bombeiros nos voluntários de Viana do Castelo, estavam de serviço quando no passado dia 21 encontraram no chão, nas traseiras do cemitério, uma carteira de senhora, com 1200€. Tentaram localizar a proprietária e acabaram por deixar a mala num talho onde a mulher tinha estado momentos antes.



O gesto mereceu um reconhecimento público por parte da visada, que, nas redes sociais, agradeceu aos bombeiros terem devolvido a carteira, evitando que tivesse de repor do seu bolso os 1200 euros perdidos, que eram de uma empresa.

