Bombeiros e criança feridos em colisão que cortou circulação na EN 114 nas Caldas da Rainha

Uma colisão entre uma ambulância e um carro fez esta quinta-feira quatro feridos ligeiros, dois dos quais bombeiros, na Estrada Nacional 114, na localidade de Imaginário, nas Caldas da Rainha.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, as outras duas vítimas são uma mulher e uma criança.



Ao que tudo indica, a ambulância estava em marcha de emergência quando o acidente aconteceu, embatendo num muro.



A circulação está totalmente cortada.



No local estão a PSP das Caldas da Rainha, a VMER do Hospital das Caldas e os bombeiros das Caldas da Rainha.