Os três operacionais dos Voluntários de Viana do Castelo e os dois militares da GNR foram acionados para uma situação de agressão na freguesia de Mazarefes, Viana do Castelo, na noite de Natal, mas no fim acabaram por ser eles as vítimas, depois de terem sido agredidos.Na origem do incidente terão estado desavenças familiares. O alerta para uma situação de agressão por arma branca com um homem ferido foi dado pouco depois das 00h30 deste domingo. Quando chegaram ao local, os bombeiros socorreram o homem, de 32 anos, ferido numa mão, e quando menos esperavam foram agredidos pelo pai e irmão da vítima, que acabou por recusar ser transportado ao hospital. Mas as agressões não ficaram por aqui. Também os dois militares da GNR que se deslocaram ao local foram atacados.