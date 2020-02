Escalador que caiu na Serra da Arrábida em Setúbal encontrado com um pé partido

Bombeiros e militares da GNR estiveram desde as 14h30 desta terça-feira, até cerca das 15h50, a fazer buscas por um escalador que teria caído na serra ds Arrábida, em Setúbal. No entanto, o homem já foi encontrado e já se encontra com os amigos que deram o alerta.

O que se passou foi que ele se afastou do grupo e terá sofrido uma queda que levou a um pé partido. Os amigos assustaram-se porque não sabiam dele e deram o alerta às autoridades.

A vítima vai agora ser avaliada no local e levada ao hospital.

Recorde-se que o alerta chegou via 112, sem que tenha sido dada uma localização precisa da queda. As buscas mobilizaram quase duas dezenas de operacionais.