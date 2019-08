Bombeiros e GNR procuram idosa de 80 anos desaparecida de lar em Mogadouro

Elementos dos bombeiros e da Guarda Nacional Republicana (GNR) procuram este domingo localizar uma idosa de 80 anos que desapareceu de um lar em Mogadouro, distrito de Bragança.Segundo fonte da GNR avançou à agência Lusa, o desaparecimento ocorreu ao início da manhã de um lar da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro.De acordo com informação disponível na página na Internet da Proteção Civil, o alerta foi dado cerca das 10h00 da manhã.Às 16h40 as buscas mobilizavam 19 operacionais, incluindo duas equipas cinotécnicas (homem/cão) e 7 viaturas.Participam também nas buscas familiares da idosa desaparecida.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança disse à Lusa que a esta hora as buscas se concentram na Serra de Mogadouro.