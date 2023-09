Bombeiros em tribunal contra INEM por dívida de 242 mil euros

O Tribunal de Benavente vai julgar esta segunda-feira uma ação judicial inédita em Portugal: um procedimento de injunção interposto por uma associação humanitária de bombeiros, neste caso a de Salvaterra de Magos, contra o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Em causa está uma dívida que ronda os 242 mil euros, reclamada pelos bombeiros com base em serviços prestados entre novembro de 2021 e junho de 2023, ao abrigo do protocolo de funcionamento dos Postos de Emergência Médica (PEM) do INEM nas corporações.









