Bombeiros encontram engenho explosivo no combate às chamas em Santa Marta de Penaguião, Vila Real

Artur Cardoso, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Fontes, contou aoque a segunda equipa de combate aos incêndios que se deslocou até Santa Marta de Penaguião encontrou um engenho explosivo. "Encontraram uma vela com alguns engenhos à volta", revela.Segundo a mesma fonte, o engenho foi posteriormente validade pela GNR, que o entregou às autoridades competentes.Ao início da noite deste domingo o incêndio em Santa Marta de Penaguião, em Vila Real, tem apenas uma frente ativa. Os bombeiros estão a tentar controlar a progressão do fogo, empurrando-o para uma linha de água, para impedir que cerque as equipas de combate."É um sítio muito complicado para fazer o combate às chamas", diz o comandante dos bombeiros ao"Se o vento, durante a noite, continuar praticamente inexistente poderá ajudar a concluir os trabalhos do combate às chamas", acrescenta.O alerta para este incêndio foi dado este sábado, às 23h45. No combate às chamas estão 140 operacionais, apoiados por 50 veículos e dois meios aéreos.