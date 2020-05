Bombeiros encontram homem desorientado após duas horas de buscas em Sintra

O homem de 22 anos que foi terça-feira à noite procurado durante mais de duas horas, após se ter perdido numa zona de mato em Monte Abraão, concelho de Sintra, foi descoberto pelos bombeiros de Queluz numa zona de carrascal e silvado com mais de dois metros de altura.



Tinha vários ferimentos nas pernas e braços, provocados pelo contacto com as silvas, e foi transportado para as urgências do Hospital Amadora-Sintra.

O homem saiu de casa depois de jantar para dar um passeio na zona em redor da anta de Monte Abraão. A determinada altura, já de noite, não conseguiu encontrar o caminho de regresso e telefonou aflito ao 112.

Os bombeiros de Queluz e a PSP foram mobilizados às 21h14, com 14 operacionais, e realizaram buscas a pé. Foram chamando pelo nome do homem até este responder, pelas 23h30. Estava imobilizado pelo carrascal e silvado.