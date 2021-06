O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, afirma que enfrentam "duas batalhas distintas" ao estarem na linha da frente da pandemia e com a época de incêndios à porta. "É uma guerra com duas frentes, com duas batalhas distintas. A batalha da Covid-19 torna-se muito mais preocupante, não só pelo que tem de ser a nossa resposta, sempre na linha da frente [...], mas também por termos que estar atentos ao que serão os incêndios rurais", salientou.