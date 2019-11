Bombeiros ensinam idosos a salvar vidas em Óbidos

Nos bancos da antiga escola primária do Sobral da Lagoa sentam-se agora idosos de aldeias de Óbidos para aprenderem com os bombeiros locais gestos simples que, numa emergência, podem salvar vidas.Luísa Eusébio, 93 anos, foi a mais velha a ouvir o bombeiro Carlos Sousa explicar como proceder "numa emergência e como dar o alerta para o 112".Sublinha que "a chamada para o 112 é gratuita", o que não é despropositado numa população com reformas baixas.Aprendem ainda a posição lateral de segurança e a manobra de Heimlich (limpa as vias aéreas em caso de engasgamento).