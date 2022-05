Uma fuga de gás aconteceu na tarde desta quarta-feira nas obras do Metro, na Praça da Liberdade, no Porto.No local estão os bombeiros sapadores da região, que mobilizaram três viaturas, uma delas com uma autoescada.Por precaução estão a ser retiradas pessoas dos edifícios mais próximos, como o Hotel Intercontinetal, e o Banco de Portugal.O trânsito está a ser desviado para o túnel de Ceuta.A EDP gás foi chamada ao local para proceder ao corte.Em atualização