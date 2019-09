Bombeiros evitam homicídio numa casa em Viana do Castelo

As discussões eram frequentes entre os dois homens que viviam numa casa devoluta, no centro de Viana do Castelo. Na noite de 9 de agosto, um deles esperou que o outro se fosse deitar, após mais um desentendimento fútil, e, sabendo que tomava medicação para dormir, regou a casa e o quarto do homem com álcool etílico, ateando-lhe fogo.As chamas propagaram-se rapidamente e a vítima só não morreu graças a um bombeiro que o encontrou e resgatou, já com a cabeça e os braços queimados, no colchão a arder. A vítima só acordou no hospital.O incendiário, um cadastrado de 67 anos conhecido pela alcunha de ‘Mário de Âncora’ e que é temido na região por ter comportamentos violentos e já ter cumprido várias penas de prisão, agiu por vingança e acabou por ser detido pela Policia Judiciária de Braga, a quem confessou outro crime: incendiou, recentemente, o carro da funcionária de uma pensão, onde chegou a pernoitar, por esta recusar uma proposta de relacionamento amoroso.Presente a tribunal, o juiz aplicou-lhe a medida de coação mais grave: vai aguardar julgamento na cadeia.