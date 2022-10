Os Bombeiros de Vizela extinguiram um incêndio numa moradia, em Santa Eulália, Vizela, esta noite de domingo. O alerta para o fogo na rua do Cabreiro foi dado às 20h04.



As chamas deflagraram na casa de banho da habitação e foram combatidas por 17 operacionais da corporação de bombeiros. Aquela divisão ficou destruída e as restantes danificadas pelo fumo, pelo que os moradores - um casal com dois filhos - vão passar a noite em casa de familiares.

A GNR esteve no local.