Bombeiros extinguem Incêndio em padaria durante a madrugada

Os bombeiros voluntários das Taipas extinguiram um incêndio que deflagrou na segunda feira, pelas 23h20, numa padaria em Briteiros Santo Estevão, Guimarães. As chamas atingiram um monte de lenha armazenado junto aos fornos do pão. Apesar do susto, os moradores saíram ileso.As chamas deflagraram no res do chão do edifício, mas obrigaram a retirada dos proprietários que habitam no primeiro andar da moradia. Além da lenha que ardeu junto aos fornos, o fogo causou apenas danos, sobretudo devido ao fumo.As chamas foram combatidas rapidamente por um efetivo de 25 elementos dos bombeiros que foram para o local com sete veículos. Ninguém ficou ferido.