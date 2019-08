Bombeiros feridos enquanto prestavam socorro após acidente que causou um morto

Os dois bombeiros de Pernes que ficaram feridos quando prestavam socorro num acidente na A1, junto às portagens de Santarém, estão "a recuperar bem", disse o comandante, Francisco Viegas, ao. O acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira e envolveu duas viaturas de mercadorias e um carro, tendo causado a morte a Joaquim Bernardo, 63 anos, empresário alentejano, e um outro ferido."Foi um enorme susto que apanharam", disse o comandante dos bombeiros de Pernes, revelando que a equipa seguia numa ambulância e parou para socorrer ao ver o acidente. Estavam junto do camião acidentado, quando foram atingidos por destroços de um carro que entrou em despiste e colidiu com grande violência no pesado de mercadorias.O condutor da ambulância, de 28 anos, foi atingido na cabeça e transportado para o hospital de Santarém como ferido grave."Fez vários exames complementares que despistaram sequelas mais graves e ficou em observação por precaução", explicou Francisco Viegas, adiantando que a tripulante, de 23 anos, ficou ferida numa perna e já teve alta hospitalar.O choque inicial envolveu um camião de tomate e uma carrinha. Entretanto, chegou a ambulância dos bombeiros de Pernes e parou mais à frente na berma. A seguir surgiu o carro conduzido pela vítima mortal, que embateu na carrinha e no camião.O acidente ocorreu ao km 61 da A1, no sentido norte-sul e obrigou à interrupção do trânsito durante mais de cinco horas. A vítima mortal era natura l de Moura e residia em Lisboa, estando de regresso a casa, oriundo do Norte do País.