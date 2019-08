Bombeiros feridos no combate a incêndio na zona industrial de Gaeiras

Dois bombeiros, de 18 e 28 anos, da corporação de Óbidos, e uma funcionária de uma fábrica de pastelaria, de 47, foram esta quarta-feira transportados para o hospital devido à inalação de fumo durante o combate a um incêndio na zona industrial de Gaeiras.As vítimas foram assistidas no hospital das Caldas da Rainha. As chamas deflagraram pelas 14h00 num gerador da unidade fabril e propagaram-se a um anexo com cartão.No combate ao fogo estiveram envolvidos 26 operacionais, auxiliados por oito veículos.