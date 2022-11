Bombeiros insultados e empurrados por familiares enquanto assistiam vítima em Espinho

Uma equipa de uma ambulância pré-hospitalar dos Bombeiros do Concelho de Espinho foi alvo da ira, esta terça-feira, de uma familia de uma vítima.Os operacionais foram insultados e empurrados quando já estavam a assistir a mulher.Na sequência das altercações, na rua dos Combatentes, em Guetim, os familiares partiram um espelho retrovisor da ambulância e resgataram a vítima do interior da viatura quando esta já estava a ser assistida.A PSP de Espinho foi acionada e investiga as circunstâncias em que tudo aconteceu.A tripulação da ambulância não teve necessidade de ser assistida.