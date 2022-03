O corpo ativo de Bombeiros de Castanheira de Pera está reduzido a 10 elementos assalariados, desde que os 50 voluntários passaram a integrar o quadro de reserva, devido a uma “falha administrativa” do Comando e da Direção. Não foram inscritas na plataforma da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil as horas de serviço operacional em 2021, o que deixou os voluntários fora da cobertura do seguro.





“Foram ultrapassados os limites do razoável”, disse este domingo aoJosé Fernandes, bombeiro mais graduado na reserva, adiantando que os voluntários exigem a demissão do Comando e da Direção, que não quiseram prestar declarações.