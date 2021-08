Bombeiros no terreno para ataque inicial rápido em caso de incêndio em Vila Real

No distrito de Vila Real os bombeiros estão a ser antecipadamente colocados em locais estratégicos, fora dos quartéis e com bons acessos pelo território, para um ataque inicial mais rápido aos incêndios.

"O objetivo é uma resposta mais rápida", afirmou o comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro.

Com o aumento de temperatura, o risco de incêndio rural aumenta também. Mas esta é apenas uma das variáveis a ter em conta no momento em que se define a estratégica que passa por antecipar a colocação dos meios no terreno, fora dos quartéis, em outros quartéis de concelhos com maior risco ou em locais de onde é possível uma fácil movimentação pelo distrito.