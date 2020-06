Bombeiros pedem apoio ao Estado

A Federação de Bombeiros do Distrito de Lisboa exige ao Governo a adoção de cinco medidas "muito urgentes" para terminar com o "estrangulamento".António Carvalho, presidente, pede que, até final de junho, se proceda à criação de um fundo monetário, não reembolsável.Exige que o Estado assuma as dívidas das corporações e que pague o que várias entidades estatais devem às corporações.É pedida uma reavaliação do protocolo com o INEM e que a tutela suporte o custo dos materiais de proteção contra a Covid-19, agora pagos pelos bombeiros.