Bombeiros pedem cuidado nas buscas por idosa desaparecida

Família paga a quem encontrar idosa, viva ou morta.

Por Tânia Rei | 08:40

"Quem for fazer buscas, que tenha o máximo de cuidado", apela o segundo-comandante dos Bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro.



"É uma região muito acidentada, com escarpas. Tem de haver bom senso, ou poderão dar mais trabalho do que ajuda", relembra Miguel Monteiro. Ana Fátima Gonçalves, também conhecida por ‘Caselas’, de 79 anos, desapareceu na aldeia de Frades do Rio, em Montalegre, há mais de um mês.



Agora, a família oferece 5 mil euros a quem a encontrar, viva ou morta. "Nos primeiros dias, houve buscas intensivas, em conjunto com as equipas cinotécnicas da GNR. A senhora conhecia bem a zona. Perto da aldeia, há a barragem de Sezelhe. Há a possibilidade de ela ter caído lá", acrescenta.



Já a GNR assegura que continuam as diligências para encontrar a idosa, ainda que com menos meios, tendo em conta o tempo que passou.



Na aldeia, os vizinhos uniram-se então para bater os terrenos e ainda continuam a procurar quando saem nas lides diárias no campo.



O anúncio da recompensa ainda não está a movimentar buscas em massa, mas os familiares sentem que estão a conseguir reavivar o caso.



PORMENORES

Chegar até Espanha

O objetivo dos familiares - os sobrinhos e o irmão acordaram dividir o pagamento da eventual recompensa - passa por divulgar o desaparecimento em Espanha, onde acreditam que Ana Fátima possa ter conseguido chegar, dada a proximidade.



Ia buscar lenha à serra

A mulher de 79 anos, antiga costureira, morava sozinha, na aldeia de Frades do Rio, no concelho de Montalegre, e aventurava-se muitas vezes pela serra, em busca de lenha. Há cerca de dois anos foi-lhe diagnosticado Alzheimer.