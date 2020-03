Bombeiros Portuenses pedem equipamentos de proteção

Os bombeiros Portuenses necessitam com urgência de equipamentos de proteção e lançaram um apelo à comunidade. A corporação da cidade do Porto usou o Facebook para divulgar a mensagem.



"Precisamos de proteger os nossos voluntários, que se encontram na linha da frente a proteger a nossa comunidade. Apelamos mais uma vez ao sentido altruísta que caracteriza o povo portuense e todos os Portugueses", lê-se na publicação.



Os bombeiros precisam de máscaras, fatos de proteção, luvas e outros equipamentos. Pedem que tudo seja entregue no quartel.

Ver comentários