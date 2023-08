Porto, o cão que é a mascote dos Bombeiros Voluntários do Porto, está desaparecido desde sábado, dia da comemoração dos 148 anos da corporação.O animal desapareceu de um hotel canino, na Maia, onde foi deixado para evitar as confusões no quartel no dia de aniversário.Os bombeiros fazem vários apelos nas redes sociais. Porto, de apenas 10 meses, tem chip.