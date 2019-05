Bombeiros procuram homem no rio Tâmega

Os bombeiros Voluntários de Amarante e a GNR estão a realizar, esta quinta-feira, buscas terrestres e aquáticas no rio Tâmega para encontrarem um homem, de 73 anos, que está desaparecido desde quarta-feira.

Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, depois do desaparecido ter discutido com a mulher saiu de casa no centro de Amarante e não voltou.

Foram os familiares que deram o alerta às autoridades, que investigam o caso.