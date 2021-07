As buscas para encontrar a mulher desaparecida no rio Tâmega, em Rio de Moinhos, Penafiel, decorreram durante todo o domingo, mas sem sucesso. Ana Raquel Martelo, de 37 anos, foi vista pela última vez no sábado à tarde. Estava a andar de mota de água com o namorado, quando caiu. “Um senhor diz que ainda a viu a pedir ajuda, mas depois ela foi ao fundo e não a viram mais”, disse uma familiar da mulher.









Nas buscas estiveram envolvidos os bombeiros de Entre-os-Rios, mergulhadores dos Sapadores do Porto e a GNR, mas a pouca visibilidade dificultou as operações.