Bombeiros procuram recrutas para "o emprego mais difícil do mundo"

Corporação de Albufeira tem em curso uma campanha original para recrutar voluntários.

Por José Carlos Eusébio | 01:30

Os Bombeiros de Albufeira têm em curso uma campanha original de recrutamento de voluntários. Prometem "o emprego mais difícil do Mundo" e em que "nem sequer há salário". Nos dois primeiros dias receberam mais de duas dezenas de candidaturas.





Para a campanha, que decorre até ao dia 26 deste mês, foi feito um vídeo a mostrar as dificuldades do dia a dia dos bombeiros, a que o próprio comandante da corporação dá voz. "Sabemos que estamos a pedir muito e que isto não é para todos. Sentes-te à altura?", questiona o comandante António Zua Coelho. O vídeo, até esta quarta-feira, já tinha sido visto por 40 mil pessoas.

As candidaturas estão abertas a pessoas entre os 18 e os 45 anos que procurem "dificuldades no trabalho e na vida". É exigida "fibra" e prometido "espírito de equipa, desafios diários e a sensação de missão cumprida". Outra frase publicada no Facebook da corporação dá o mote à campanha: "Procuram-se pessoas entre os 18 e os 45 anos que procurem dificuldades no trabalho e na vida".



PORMENORES

Quartel de portas abertas

No próximo sábado, entre as 08h30 e as 12h30, os Bombeiros de Albufeira abrem as portas do quartel à comunidade. Os interessados poderão participar em várias atividades.



120 operacionais

O corpo de Bombeiros de Albufeira conta atualmente com cerca de 120 operacionais, dos quais 51 são profissionais e os restantes voluntários.



Vídeo partilhado na internet dispara candidaturas



"A partir do momento em que publicámos o vídeo na internet as inscrições aumentaram significativamente", revelou ao CM Rui Fernandes, 2º comandante da corporação. Após o fecho das candidaturas, "serão realizadas provas físicas e técnicas para ver se as pessoas têm condições para ingressar na escola de bombeiros", realça este responsável. "O que nos daria algum conforto era conseguir angariar, no final do processo formativo, cerca de 30 elementos", explica Rui Fernandes. As candidaturas podem ser feitas através do site: www.oempregomaisdificildomundo.com