Táxi furtado cai ao rio Tejo em Lisboa

A queda de um táxi ao Rio Tejo, pelas 5h05 desta terça-feira, mobilizou equipas do Regimento de Sapadores de Lisboa. Os operacionais localizaram a viatura e tentaram perceber se havia vítimas desaparecidas, facto que não se confirmou.



O táxi terá sido furtado durante a madrugada da Avenida Dom João II, junto ao stand da BMW, na zona do Parque das Nações, Moscavide, sabe o CM. O alerta foi dado por um motorista que ia entrar ao serviço - este táxi era conduzido por dois motoristas - tendo o carro sido localizado através de GPS.





Os ladrões entraram no carro às 3h28 e com uma chave suplente que estava escondida no táxi levaram a viatura. O carro terá sido depois atirado para o rio Tejo às 4h45, sabe o

De acordo com fonte da corporação, o caso ocorreu na rua da Cintura do Porto de Lisboa, entre a doca do Poço do Bispo e a Matinha.



O veículo estava às 9h52 a ser retirado da água.