Bombeiros querem levar vídeo do Facebook a tribunal

Municipais de Santarém indignados com imagens e considerações sobre a corporação.

O comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém ameaça apresentar queixa ao Ministério Público na sequência de um vídeo publicado na rede social Facebook – e revelado pelo CM este domingo – que dava conta de uma viatura da corporação alegadamente abandonada durante o combate a um fogo.No texto que acompanhou a publicação do polémico vídeo podia ler-se: "Bombeiros municipais no seu melhor! Bombeiros abandonam o carro e incêndio fica entregue aos populares que inclusive salvaram a viatura!". A resposta da corporação não se fez esperar."A situação em causa veio na origem de uma avaria mecânica", justificam os ‘municipais’ de Santarém em comunicado no qual considera que os intervenientes no vídeo "agiram de má-fé" em relação à corporação.O vídeo, acrescenta o comunicado, "mostra que mentalidades e comportamentos de cidadãos com estes, devem ser alvo de queixa ao Ministério Público por difamação ao bom nome dos Bombeiros Municipais de Santarém".A publicação acabaria por ser entretanto apagada do Facebook.