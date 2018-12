Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros querem voltar ao diálogo

Liga diz que 84% das corporações estão a boicotar os CDOS.

Por Miguel Curado | 01:30

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) mantém o apelo a todas as corporações para que não comuniquem as ocorrências aos Centros Distritais de Operações de Socorro (CDOS), mas mostra-se disponível para retomar o diálogo com o Ministério da Administração Interna sobre os diplomas que irão introduzir alterações ao dispositivo de proteção civil.



Em conferência de imprensa esta terça-feira realizada, o presidente da Liga, Jaime Marta Soares, fez um balanço muito positivo do protesto que desencadeou. "Segundo números fidedignos, 348 das 450 associações de bombeiros aderiram à iniciativa, o que representa 84% a nível nacional", explicou.



Negando, mais uma vez, que o protesto esteja a pôr em causa a segurança no país, o presidente da Liga dos Bombeiros acrescentou "saber que os CDOS estão a pedir dados ao INEM e às forças de segurança", para suprir o boicote das corporações.



Jaime Marta Soares acusou ainda o ministro da tutela, Eduardo Cabrita, de ter "reforçado o azedume na relação entre a tutela e os bombeiros", quando lhes chamou de irresponsáveis.



O presidente da LBP mantém não ter conhecimento dos diplomas, aprovados no Conselho de Ministros de 25 de novembro e que o MAI refere estarem para consulta pública.



"Queremos um comando único de bombeiros, com direção eleita por nós, um cartão social para a nossa classe, e disso não abdicamos", referiu, acrescentando que o protesto é para continuar, mas que irá regressar ao diálogo com o MAI.