Um praticante de kitesurf ficou, na tarde deste sábado, em apuros na foz do rio Lima, em Viana do Castelo, e teve de ser resgatado pelos bombeiros. O jovem, de cerca de 20 anos, foi socorrido no local mas não precisou de receber tratamento hospitalar.



O alerta chegou aos Sapadores de Viana do Castelo por volta das 16h30. Os bombeiros, com recurso a uma mota de água, conseguiram rapidamente resgatar e auxiliar o atleta.

Ver comentários