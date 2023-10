Dois homens, de 20 e 50 anos, foram resgatados, esta tarde de segunda-feira, na praia do Furadouro, em Ovar, pelos bombeiros de Ovar. Os dois banhistas foram arrastados pela força da corrente e ficaram em dificuldades.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Ovar, para ocorrência relacionado com busca e resgate de pré-afogados. As vítimas forma salvas pelos bombeiros com recurso uma mota de água.As vítimas foram assistidas, no local, por uma equipa de emergência pré-hospitalar.