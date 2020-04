Bombeiros resgatam boi no rio Vizela

Um boi de grande porte caiu na manhã desta segunda-feira ao rio Vizela, na freguesia de Tagilde, em Vizela. O animal econtrava-se num terreno na margem direita do rio a pastar quando acabou por cair num declive e ficou preso. Teve de ser retirado do local pelos Bombeiros de Vizela.

Após o resgate do animal por uma equipa de mergulho dos bombeiros verificou-se que o animal não sofreu qualquer ferimento.

No local estiveram 12 operacionais, um barco e quatro viaturas daquela corporação. As operações foram acompanhadas de perto pelo proprietário do bovino.

Numa outra situação idêntica, ocorrida há alguns anos naquele local, um outro bovino acabou por morrer afogado.