Os bombeiros voluntários de Fafe resgatam esta manhã, do rio Ferro, freguesia de Antime, um burro que tinha caído à água. O animal foi salvo pelos bombeiros, que improvisaram uma ponte com escadas.





O burro terá ficado isolado numa "ilha" criada pela subida abrupta do caudal, que ganhou forte corrente. Os bombeiros, que foram alertados cerca das 10h00 e contaram com a colaboração da Foxtrot Aventura para resgatar o animal. O Veterinário Municipal também esteve no local e atestou o bom estado de saúde do burro.